Гимнастка Пасека может выступить на Олимпиаде-2024

"В следующем олимпийском цикле у нас же будет возвращение пятого человека в команду (в настоящее время в командном многоборье участвуют четыре гимнаста от каждой сборной - прим. ТАСС), на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро, к примеру, у нас Дарья Спиридонова была пятым человеком в команде, работая на одних брусьях, - сказала Ульянкина. - А Маша две Олимпиады приносила свои медали, и на сегодня в нашей стране пока таких два сложных прыжка никто не делает. Поэтому мы пока берем паузу, я говорю, что надо родить ребенка, а дальше уже смотреть, как будут дела в сборной развиваться с опорным прыжком".

"Это желание Маши, она взрослая девочка, сказала, что так получилось, что и коронавирус, и немного "сдулись" мы в концовке, - добавила собеседница агентства. - Видимо, настроение у Маши было немного упадническое, я пыталась его поднять, говорила, что мы еще можем побороться за свою медаль. Но она же еще командная такая девочка, она мне и сказала, что мы сейчас возьмем паузу, а на следующий цикл у нас пятый человек добавляется, и если все будет хорошо и ничего не поменяется в нашей стране, мы еще вернемся".

Ульянкина отметила, что Пасека сможет восстановиться после паузы за год. "Маша умеет все правильно рассчитывать, она спрашивала у меня, смогу ли я ее обратно потом восстановить, я ей сказала, что, конечно же, восстановим, с одним снарядом проблем у нас нет, другой вопрос, что если появится спортсменка, которая сможет прыгать такие же два прыжка, то мы будем нашей стране не нужны, но пока такой девочки не появилось. Оксана Чусовитина столько лет прыгает один снаряд в своей стране, мы пока на коне у себя, а дальше все будет от Маши зависеть, насколько она будет расположена восстановиться. Если будет желание, за год мы спокойно сможем один снаряд восстановить".

Пасека трижды становилась серебряным призером Олимпийский игр и один раз - бронзовым. Также в ее активе по две золотые медали чемпионатов мира и Европы в опорном прыжке. Кроме того, спортсменка является четырехкратной чемпионкой Универсиад.