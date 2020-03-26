Личным тренерам олимпийских чемпионов могут начать выплачивать стипендию

МОСКВА, 26 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Личным тренерам олимпийских и паралимпийских чемпионов в России могут начать выплачивать стипендию. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы, сообщил ТАСС президент Союза биатлонистов России (СБР), депутат Владимир Драчев.

В феврале прошлого года стипендии чемпионов Олимпийских и Паралимпийских игр, а также спортсменов, тренеров и иных специалистов сборных России по видам спорта, включенных в программы Олимпиад, Паралимпиад и Сурдлимпиад, были увеличены с 32 тыс. до 52 тыс. рублей. Личные тренеры спортсменов в эту категорию сейчас не попадают.

"Мы уже внесли законопроект, чтобы усилить роль личного тренера спортсмена. Чтобы его работа оценивалась не по юношеским и юниорским стартам, где спортсмен может себя проявить, а после потеряться, а на основе результатов спортсмена на высшем уровне", - сказал Драчев.

"Законопроект говорит о том, чтобы всем личным тренерам олимпийских и паралимпийских чемпионов платить такую же стипендию. В этом направлении мы плотно работаем. Будет правильно, если тренер будет получать стипендию за спортсмена, который уже достиг вершины, а не промежуточных результатов", - пояснил он.