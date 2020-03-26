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Влияние коронавируса на спорт

Грищук: продолжать турнир претендентов по шахматам - словно устраивать пир во время чумы

Соревнования были приостановлены в четверг
Александр Грищук EPA/Gregor Fischer
Описание
Александр Грищук
© EPA/Gregor Fischer

МОСКВА, 26 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Решение остановить турнир претендентов по шахматам в Екатеринбурге правильное, но запоздалое, продолжать его - это словно устраивать пир во время чумы. Об этом ТАСС заявил участник турнира россиянин Александр Грищук.

В четверг Международная шахматная федерация (FIDE) объявила о приостановке турнира.

"Думаю, что решение запоздалое, но правильное. Если честно, я думал, что давно надо было прервать турнир. Не из-за вируса или опасности заболеть, просто этот турнир - пир во время чумы", - сказал Грищук.

"С некоторыми ребятами мы общались по ходу турнира, никакой паники не было. Хотя некоторые прятались по номерам, когда не было партий", - добавил собеседник ТАСС.

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Влияние коронавируса на спорт
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