Тренер Устюгова считает безумием, что лыжнику не объяснили причины недопуска на Олимпиаду

Устюгов никогда не был причастен к допинговым нарушениям, однако Международный олимпийский комитет (МОК) отказал ему в приглашении на Игры 2018 года, где российские спортсмены выступали без национального флага. Позднее Устюгов заявил, что разочаровался в олимпийском движении и Игры его больше не интересуют.

МОСКВА, 26 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Маркус Крамер, тренер двукратного чемпиона мира по лыжным гонкам россиянина Сергея Устюгова, считает безумием, что спортсмену спустя два года так и не объяснили причины недопуска на Олимпийские игры в Пхёнчхане. Такое мнение немецкий специалист высказал ТАСС.

"Да, мы обсуждали предстоящую Олимпиаду, но у нас нет четкого понимания того, как будет развиваться ситуация. При этом он особо не думает об этом, поскольку ежедневные размышления на эту тему негативно повлияют на мотивацию. Сейчас наша главная цель - чемпионат мира следующего года", - сказал Крамер.

"После уже нам надо будет дождаться решения МОК, чтобы мы знали, что произошло. Я считаю абсолютным безумием, что до сегодняшнего дня мы так и не получили объяснений, почему он и другие спортсмены не были допущены к Играм. Мне вся эта история непонятна", - добавил он.

Зимние Олимпийские игры пройдут в 2022 году в Пекине.