Союз биатлонистов России изменил свой логотип на время карантина

МОСКВА, 26 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Союз биатлонистов России (СБР) на время карантинных мер, введенных в связи с распространением нового коронавируса, изменил собственный логотип, чтобы призвать людей по возможности оставаться дома. Об этом ТАСС сообщили в СБР.

В среду во время обращения к гражданам России в связи с ситуацией с распространением коронавируса президент РФ Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей, с сохранением зарплат. Выходные продлятся с субботы, 28 марта, до воскресенья, 5 апреля. При этом он призвал россиян проявить дисциплину, ответственность и побыть дома.

"На время действия карантинных мер мы изменили эмблему СБР, чтобы напомнить людям о важности их соблюдения", - сообщили в организации.

Эмблемой СБР является силуэт биатлониста. В условиях карантина эмблема была обведена контуром, символизирующим дом.