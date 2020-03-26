{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Союз биатлонистов России изменил свой логотип на время карантина

Эмблемой СБР является силуэт биатлониста, он был обведен контуром, символизирующим дом
Описание
© Пресс-служба СБР

МОСКВА, 26 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Союз биатлонистов России (СБР) на время карантинных мер, введенных в связи с распространением нового коронавируса, изменил собственный логотип, чтобы призвать людей по возможности оставаться дома. Об этом ТАСС сообщили в СБР.

В среду во время обращения к гражданам России в связи с ситуацией с распространением коронавируса президент РФ Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей, с сохранением зарплат. Выходные продлятся с субботы, 28 марта, до воскресенья, 5 апреля. При этом он призвал россиян проявить дисциплину, ответственность и побыть дома.

"На время действия карантинных мер мы изменили эмблему СБР, чтобы напомнить людям о важности их соблюдения", - сообщили в организации.

Эмблемой СБР является силуэт биатлониста. В условиях карантина эмблема была обведена контуром, символизирующим дом.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Эцио Гамба и другие иностранцы, работающие с российскими дзюдоистами, покинули страну
Российская Федерация с 27 марта прекратит международные полеты, кроме рейсов для вывоза россиян
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС