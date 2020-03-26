Находящиеся в самоизоляции российские боксеры не испытывают проблем со здоровьем

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Российские боксеры, вернувшиеся домой после того, как европейский олимпийский отборочный турнир в Лондоне был прерван из-за распространения коронавируса, чувствуют себя отлично, продолжая оставаться в самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

В четверг стало известно, что тесты двух боксеров и тренера сборной Турции по возвращении домой дали положительный результат на коронавирус.

"Российские боксеры, вернувшиеся из Великобритании, сейчас тренируются в индивидуальном режиме дома, находясь в полной самоизоляции. Все спортсмены чувствуют себя отлично и находятся под пристальным и постоянным контролем врачей сборной", - сообщает пресс-служба федерации.

16 марта квалификационный турнир был приостановлен по прошествии трех соревновательных дней. 24 марта Международный олимпийский комитет принял решение о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли.