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Влияние коронавируса на спорт

FIDE организует возвращение домой участников турнира претендентов

Турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам в Екатеринбурге был приостановлен в четверг

МОСКВА, 26 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная шахматная федерация (FIDE) организует возвращение домой участников турнира претендентов на звание чемпиона мира в Екатеринбурге. Об этом рассказал ТАСС президент организации Аркадий Дворкович.

Турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам в Екатеринбурге был приостановлен в четверг из-за постановления правительства РФ о прекращении воздушного сообщения с другими странами.

"Билеты для всех игроков и большинства других задействованных в турнире коллег уже куплены, организуем всю логистику, - сказал Дворкович. - Мы ежедневно были на связи с игроками и все время взвешивали все риски. FIDE в сложившихся обстоятельствах поступить иначе не может, жизнь и здоровье людей для нас в приоритете".

Российская Федерация с 27 марта прекратит международные полеты, кроме рейсов для вывоза россиян.

На момент приостановки в турнирной таблице лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (по 2,5). Планировалось, что турнир завершится 3 апреля.

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