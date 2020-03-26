FISU отменила все соревнования до августа в связи с пандемией коронавируса

ТАСС, 26 марта. Международная федерация университетского спорта (FISU) из-за пандемии коронавируса приняла решение об отмене всех соревнований, которые должны были пройти до августа этого года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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В ряд турниров вошли соревнования по американскому футболу, велосипедному спорту, гандболу, гольфу, пляжному волейболу, флорболу, триатлону, парусному спорту, ушу, футзалу, сквошу и тайскому боксу, а также турнир по спортивному ориентированию, который должен был пройти 14-18 июля в Смоленске.

"Безопасность наших спортсменов, официальных лиц, персонала, зрителей имеет для нас первостепенное значение, - заявил президент FISU, министр спорта РФ Олег Матыцин. - Мы будем принимать решения, держа в приоритете безопасность участников и общественности. Мы выражаем наше сожаление тем спортсменам, которые хотели принять участие в соревнованиях. Мы благодарны местным организационным комитетам за проделанную работу и за их помощь в этой беспрецедентной ситуации".

Также будет перенесен на сентябрь международный образовательный форум FISU Leaders Academy, который был запланирован 10-16 июня в Казани.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли.