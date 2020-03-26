ФК "Тамбов" отказался от идеи на фоне коронавируса сократить зарплату игрокам на треть

МОСКВА, 26 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба "Тамбов" отказалось от идеи сокращения прописанной в контрактах игроков зарплаты на треть на фоне пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор клуба Ольга Коновалова.

20 марта Коновалова сообщила ТАСС о том, что "Тамбов" рассматривает возможность сокращения заработной платы игроков до двух третей от прописанной в соглашениях на период приостановки Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с 17 марта по 10 апреля из-за пандемии коронавируса. На данный момент команды сыграли 22 из 30 запланированных туров. "Тамбов", для которого этот сезон является дебютным в премьер-лиге, занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Отрыв от зоны прямого вылета в первенство Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) составляет три очка.

"Мы не стали инициировать этот вопрос - просто распустили ребят, зарплата согласно контрактам сохраняется, - сказала Коновалова. - Что касается сроков возобновления чемпионата, к сожалению, до нас лига ничего нового не довела, кроме того распоряжения о приостановке до 10 апреля. Распустили народ - команда была отпущена до 1 апреля, но президент издал указ о длинных выходных (25 марта Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за пандемии коронавируса, но с сохранением зарплат - прим. ТАСС), поэтому [команда отпущена] до 5 апреля. Мы указов президента не нарушаем".

25 марта руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) приняло решение о досрочном завершении сезона-2019/20. "Не хотелось бы досрочного завершения сезона, как в КХЛ, - отметила гендиректор "Тамбова". - Думаю, сезон просто позже закончится - когда-то же эта беда должна от нас отстать. Будет честно и справедливо доиграть чемпионат".

"Представляете, каково тем командам, которые сейчас внизу турнирной таблицы? У них есть шанс выровнять положение, но их его лишают. Думаю, что это было бы нечестно", - подчеркнула собеседница агентства.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.