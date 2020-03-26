{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

ФК "Тамбов" отказался от идеи на фоне коронавируса сократить зарплату игрокам на треть

Генеральный директор клуба Ольга Коновалова считает, что чемпионат России по футболу будет доигран

МОСКВА, 26 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба "Тамбов" отказалось от идеи сокращения прописанной в контрактах игроков зарплаты на треть на фоне пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор клуба Ольга Коновалова.

20 марта Коновалова сообщила ТАСС о том, что "Тамбов" рассматривает возможность сокращения заработной платы игроков до двух третей от прописанной в соглашениях на период приостановки Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с 17 марта по 10 апреля из-за пандемии коронавируса. На данный момент команды сыграли 22 из 30 запланированных туров. "Тамбов", для которого этот сезон является дебютным в премьер-лиге, занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Отрыв от зоны прямого вылета в первенство Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) составляет три очка.

"Мы не стали инициировать этот вопрос - просто распустили ребят, зарплата согласно контрактам сохраняется, - сказала Коновалова. - Что касается сроков возобновления чемпионата, к сожалению, до нас лига ничего нового не довела, кроме того распоряжения о приостановке до 10 апреля. Распустили народ - команда была отпущена до 1 апреля, но президент издал указ о длинных выходных (25 марта Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за пандемии коронавируса, но с сохранением зарплат - прим. ТАСС), поэтому [команда отпущена] до 5 апреля. Мы указов президента не нарушаем".

25 марта руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) приняло решение о досрочном завершении сезона-2019/20. "Не хотелось бы досрочного завершения сезона, как в КХЛ, - отметила гендиректор "Тамбова". - Думаю, сезон просто позже закончится - когда-то же эта беда должна от нас отстать. Будет честно и справедливо доиграть чемпионат".

"Представляете, каково тем командам, которые сейчас внизу турнирной таблицы? У них есть шанс выровнять положение, но их его лишают. Думаю, что это было бы нечестно", - подчеркнула собеседница агентства.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Чемпион мира по боксу Гаджимагомедов назвал печальной новостью перенос ОИ-2020
17 марта была остановлена европейская квалификация на Олимпиаду из-за коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС