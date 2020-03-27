Сам себе тренер. Как спортсмены готовятся к турнирам в условиях пандемии коронавируса

Коронавирус испортил планы подготовки абсолютно всех спортсменов мира. Отмена турниров, в том числе и квалификационных к Играм, лишила их самого главного — соревновательного тонуса, столь необходимого перед главным стартом четырехлетнего цикла

Перенос Олимпийских игр не оставил в стороне никого. Для всех, кто хоть как-то связан со спортом, решение Международного олимпийского комитета стало своеобразной шоковой терапией. Телевизионщики, рекламодатели и организаторы устали подсчитывать многомиллиардные убытки, болельщики лишились возможности увидеть главный спортивный форум мира, а участники потеряли драгоценный год карьеры. И хоть подавляющее большинство специалистов сходятся во мнении, что перенос Игр в условиях пандемии коронавируса был единственным выходом в данной ситуации, спортсменам и тренерам теперь предстоит решить непростую задачу: что делать с неожиданно появившимся свободным временем и как "собрать" себя к Олимпиаде на следующий год?

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Тотальный мировой карантин произвел контрольный выстрел, разрушив еще и сам тренировочный процесс. Многим спортсменам пришлось бы буквально доползать до Токио, так что Игры-2020 могли бы стать одними из самых низкоуровневых в истории. Перенос соревнований на год даст всем причастным передышку, время на то, чтобы по-настоящему собраться с силами. Многие из них начинают (а точнее, продолжают) готовиться уже сейчас. Гимнастам запретили останавливаться Сборную России по спортивной гимнастике новость о переносе Игр застала во время затяжного сбора на базе "Озеро Круглое". По изначальному плану гимнасты должны были выступить на этапах Кубка мира, а затем — на чемпионатах России, но все они в итоге были отменены. Поэтому тренерский штаб национальной команды решил растянуть сбор для минимизации ущерба. Планировали даже устраивать что-то вроде небольших контрольных состязаний по программе национальных первенств.

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"Мы хотели изначально позвать судей на сбор, создать такой соревновательный момент, но теперь от этого откажемся, — сказала старший тренер российской сборной Валентина Родионенко. — Ясно было, что Олимпийские игры отменят в этом году, это было очевидно. Мы прекрасно понимали эту ситуацию, уже перестраиваемся в работе. Но мы должны узнать, какие старты у нас будут осенью. Не знаем, что делать с Кубком России, который был отборочным на Игры". "Они так же будут продолжать готовиться на "Озере Круглом", просто меняем тактику и методику, — добавила специалист. — Снизим нагрузки настолько, насколько это возможно. Не будет такой напряженной подготовки, тренировки будут продолжаться, но мы будем варьировать. Одно дело, когда ты занимаешься перед важным стартом, а другое — в такой ситуации, как сейчас, но будем нарабатывать на будущее. У женщин сборы запланированы до 3 апреля, у мужчин чуть подольше, но приблизительно так же". Российские гимнасты были фаворитами Игр в Токио в мужском командном многоборье и железными претендентами на медали — в женском. И у тренерского штаба уже есть план, как сохранить костяк сборной в оптимальной форме.

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"База у нас закрытая, тут предусмотрено все необходимое, чтобы не было никакой заразы. Здесь все отлично, без конца делают дезинфекции зданий, все чистят, замеряют температуру. Мы сейчас думаем, что, если будет такая ситуация, как сейчас, когда на местах закрыты все залы, мы будем оставлять сборников на постоянной основе на "Круглом". Это не изоляция — просто может получиться так, что база будет единственным местом, где можно тренироваться. Мы же не можем их отпустить, как детскую спортивную школу. У нас другая задача — чтобы люди не вышли из сборной, чтобы они продолжали готовиться. Кроме того, мы не знаем, что будет через неделю. Мы все время живем в ожидании чего-то, но работа все равно продолжается. У нас такой участок, где нельзя останавливаться", — подытожила Родионенко. С палками в колесах Велогонщики оказались в числе наиболее сильно пострадавших от карантина спортсменов. Все дело в том, что помимо общефизической подготовки им необходимо заниматься непосредственно на велосипедах. Специальные велотренажеры, так называемые станки, спасают положение, но не слишком. Как сказал трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов, ныне возглавляющий Федерацию велосипедного спорта России, "тренажер — это история совсем не о подготовке к Олимпийским играм".

К примеру, шоссейникам обязательно нужно тренироваться на дороге, что стало практически невозможным в условиях пандемии коронавируса. Особенно в Европе, где многие страны ушли на глубокий карантин с ограничением на перемещения по улицам, а некоторые даже объявили режим ЧС. По несчастливой случайности именно в Европе российские велогонщики должны были готовиться к Играм. "Ребят эпидемия застала в Европе, все были отозваны в Россию, — сказал главный тренер сборной России по велошоссе Иракли Абрамян. — Те, кто прошли 14-дневный карантин, уже уехали на юг. Кто-то — в Сочи, кто-то находится в Крыму, основной состав — в Судаке, а резерв — в Алупке. Там условия позволяют тренироваться. Но они находятся там за счет региональных средств, не за счет сборной. Кто не прошел карантин, пока сидят дома, потом они тоже отправятся в Сочи. Относительно тренировочных мероприятий: мы их пока не проводим, потому что на текущий момент не знаем ситуацию, каждый день все меняется". Специалист отметил, что велогонщики занимаются по индивидуальной программе. "Основной состав, который находится в профессиональных командах, готовится за свой счет, в индивидуальном порядке, — сказал Абрамян. — Потому что некоторые региональные субъекты отозвали команды и не финансируют их в связи с такой обстановкой, поэтому они уехали сами. У них есть индивидуальный план подготовки, они готовятся сами. У нас же взрослые все, у некоторых есть семьи, они уезжают с женами, с детьми и сидят там. Пока полностью не остановили тренировочный процесс, они занимаются".

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У трековиков дела обстоят чуть лучше. Главный тренер сборной России по велотреку Сергей Ковпанец считает, что особых срывов в подготовке не произойдет. "Ребята по-прежнему работают, у нас два тренировочных мероприятия — в Санкт-Петербурге и, надеюсь, в Кабардино-Балкарии, — сказал он. — Планы поменялись, мы планировали провести сборы на бетонном треке, но теперь в связи с карантином мы остались в России. По-прежнему работают те, кто возвращался из Европы, они отбыли карантин и дальше продолжают заниматься. Мы просто перестроились и поменяли территорию проведения тренировок, а технические нюансы остались те же. Я думаю, особо срывов не будет. К маю уже будет ясно, что с соревнованиями, потому что у нас запланированы призы Тулы, Москвы и Санкт-Петербурга". Трюки на месте Новость о пандемии коронавирусной инфекции сборная России по скейтбордингу встретила в США. Ни для кого не секрет, что в нашей стране скейтбординг пока только развивается, тогда как в Северной Америке условия для подготовки существуют давно. К тому же буквально на днях несколько этапов олимпийского отбора должны были пройти в Лас-Вегасе и перуанской Лиме. Так что в США сборная в полном составе улетела несколько недель назад — тренироваться, адаптироваться к часовому поясу, готовиться к турнирам. Тогда о коронавирусе напоминало только усиление санитарных норм, число заболевших в США было минимальным, а в России и вовсе составляло два-три человека. Скейтбордисты прилетели в начале этой недели, когда ситуация уже в корне поменялась. Сразу после возвращения вся команда отправилась на двухнедельный карантин. По скейтбордингу пандемия прошлась крайне ощутимо, ведь даже после завершения карантина ребята не смогут улететь в другую страну на сборы из-за массового закрытия границ. В Москве к тому же закрыты спортивные залы, площадки и спортшколы, так что скейтбординг, видимо, на время вернется к истокам — на улицу. У нас в стране пока не очень много скейт-парков необходимого уровня, но сидя дома ребята вообще не имеют доступа к ступенькам, перилам и радиусам.

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"Мы не так давно вернулись со сборов, был очень длинный перелет, смена часового пояса. Так что пока пытаемся выстроить режим обратно, проходим адаптацию. Тренировки получаются не в определенное время, а по самочувствию. Когда чувствуешь себя пободрее, то уже можно что-то сделать", — рассказал ТАСС российский скейтер Алишер Садыков. "Сейчас делаю дома планку, растяжку, отжимания, ряд статических упражнений — и на пресс, и на другие группы мышц. У меня есть специальные резинки для фитнеса, они нужны для занятий на голеностоп, для укрепления коленей. Но это мой набор нагрузки, а кто-то выполняет немного другие упражнения, более подходящие именно этому человеку, — отметил Садыков. — А вот на скейтборде дома, конечно, ничего серьезного сделать не получится. Если только ради шутки, чтобы поднять друг другу настроение — снять видео, выложить в соцсети. Есть даже целый челлендж — сними трюк дома, выложи в интернет, получи приз". В спортивной подготовке скейтбордистов очень важна силовая часть, эта дисциплина с большим количеством разнообразных прыжков и приземлений требует от спортсменов крепких мышц, сухожилий, костей. Во время централизованной подготовки скейтбордисты работают со штангой, с серьезными весами, но сейчас силовой рамы явно ни у кого дома просто нет. Поэтому, несмотря на все старания, условия карантина не позволяют воспроизвести тренировки полностью, главная задача сейчас — минимизировать эффект вынужденного простоя. "У нас очень самостоятельные ребята, которые долгое время были и скейтбордисты, и сами себе тренеры, так что они изучали, кто как тренируется в мире, что можно позаимствовать из других дисциплин, — рассказал тренер российских скейтбордистов по ОФП Анатолий Шипилов. — Сейчас стараемся исходить из того, у кого что в доступе. Например, у многих есть баланс-борды, полусферы, так что можно работать с нестабильной опорой. Это отлично подходит для карантина, требует мало места, но много времени и терпения. Еще дома можно делать всякие растягивающие упражнения, интервальные тренировки, йогу, если есть беговая дорожка или велотренажер, то и кардионагрузки".

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"На самом деле, небольшой перерыв даже может быть полезен некоторым спортсменам, — отметил Шипилов. — Скейтбординг связан с большим количеством падений, травм, растяжений. Иногда нужно сделать перерыв, чтобы все зажило, так что такой насильственный отдых кому-то пойдет на пользу. Самое главное — не лежать на диване весь день, хотя бы сохранить объем движения". Не выходя из комнаты Досаду скейтбордистов из-за переноса Олимпийских игр лучше всего понимают, как ни странно, скалолазы. Скалолазание, вместе со скейтбордингом, должно было дебютировать на Играх в Токио. Спортсмены стараются увидеть положительные моменты в том, что спортивный праздник отложен на год. Президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков — в прошлом сам победитель и призер чемпионатов мира и на собственном опыте знает, что, даже не имея доступа к трассам, скалолазы могут поддерживать себя в форме. "Основная часть спортсменов у нас уже дома, многие уже не могут уезжать из своих регионов. Но все тренируются в рамках карантинных мер и возможностей, деваться некуда. Ситуация постоянно меняется, так что планировать и проводить сборы сейчас практически невозможно. Как только разрешится эта ситуация, так сразу будем проводить тренировочные мероприятия, разрабатывать новый план. К счастью для скалолазания, можно тренироваться и дома, по крайней мере, поддерживать форму буквально не выходя из своей комнаты", — рассказал Бычков. Из-за карантинных мер в Москве закрыты все скалодромы, так что спортсмены вынуждены применять смекалку и весь домашний арсенал спорт-инвентаря, а где-то даже использовать домашних животных. Подробностями поделилась Юлия Каплина, единственная представительница российского скалолазания, уже гарантировавшая себе участие в Олимпийских играх.

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