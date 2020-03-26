Заразившийся коронавирусом волейболист "Зенита" Нгапет выписан из больницы

КАЗАНЬ, 26 марта. /ТАСС/. Французский волейболист казанского "Зенита" Эрвин Нгапет, который заразился коронавирусом, выписан из инфекционной больницы. Спортсмен чувствует себя хорошо, сообщила журналистам в четверг заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

19 марта стало известно, что Нгапет сдал анализы для теста на коронавирус. Волейболист почувствовал себя плохо по возвращении из Франции и был немедленно изолирован, не контактировав с другими игроками. Фазлеева отметила, что спортсмен идеально соблюдал режим.

"Его выписали, он чувствует себя хорошо, уже улыбается, благодарит врачей, - сказала заместитель премьер-министра. - Министерство здравоохранения и медицинские работники незамедлительно приняли решение о его госпитализации. Конечно, никто до некоторого периода времени не знал, что это игрок "Зенита".

Нгапету 29 лет, он выступает за казанский клуб с 2018 года. До этого игрок выступал в российском "Кузбассе", французском "Туре", итальянских "Кунео" и "Модене". В составе сборной Франции Нгапет стал чемпионом Европы 2015 года, дважды выиграл Мировую лигу (предшественник Лиги наций).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли.