Боксерский бой Поветкин - Уайт не планируют переносить, несмотря на коронавирус

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Бой между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом пока не планируется переносить из-за коронавируса. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

"Пока бой остается в силе", - сказал собеседник агентства.

Бой планируется провести 2 мая в Манчестере. Победитель поединка станет претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли.