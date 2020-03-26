Чемпион мира по боксу Гаджимагомедов назвал печальной новостью перенос ОИ-2020

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Чемпион мира по боксу Муслим Гаджимагомедов считает печальной новостью перенос Олимпийских игр в Токио. Об этом он сказал ТАСС.

17 марта была остановлена европейская квалификация на Олимпиаду из-за коронавируса, отборочный турнир проходил в Лондоне. Гаджимагомедов, выступающий в весовой категории до 91 кг, не сумел провести ни одного поединка до момента остановки турнира. Олимпийские игры в Токио были запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Во вторник было объявлено о переносе Игр на 2021 год из-за ситуации с коронавирусом.

"Я думаю о переносе Олимпиады - это печально, очень плохо. Мы все столько готовились, тренировались. Теперь спортсменам придется заново пройти подготовку, тренироваться. И нам больше ничего не остается, кроме как готовиться и отобраться на Олимпиаду", - сказал Гаджимагомедов.

Гаджимагомедов был признан лучшим боксером 2019 года по версии Федерации бокса России. Он стал победителем чемпионата мира в Екатеринбурге. Также он является победителем Европейских игр 2019 года и серебряным призером чемпионата Европы - 2017.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли.