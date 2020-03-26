Мессина: Евролига должна установить дедлайн по решению о прекращении сезона

12 марта руководство Евролиги приняло решение приостановить матчи Евролиги и Еврокубка в качестве меры предосторожности на фоне распространения заболевания. В регулярном чемпионате Евролиги осталось провести пять туров, последний был запланирован на 9-10 апреля. Еврокубок остановлен на стадии четвертьфинала. Накануне акционеры баскетбольной Евролиги в формате видеоконференции обсудили альтернативные варианты проведения турнира в связи с его приостановкой из-за пандемии коронавирусной инфекции.

МОСКВА, 26 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Руководству баскетбольной Евролиги необходимо установить крайний срок, после которого будет принято решение о прекращении сезона, - всеобщая безопасность и здоровье являются приоритетами в это время. Об этом ТАСС рассказал главный тренер итальянского "Милана", член Зала славы Единой лиги ВТБ Этторе Мессина.

"Все зависит от ситуации с коронавирусом, я думаю, что должен быть какой-то дедлайн, момент, после которого будет ясно, что дальше идти уже нельзя. Нам надо сохранять позитив, надо надеяться, и все, безусловно, хотят играть и смотреть матчи, но самое важное сейчас - думать о всеобщей безопасности. Разговор о том, чтобы возобновить чемпионаты внутри стран и внутри Европы, можно будет начать только когда, когда будет обеспечена безопасность. Когда игрокам, болельщикам, кому угодно ничего не будет угрожать", - заявил Мессина.

Итальянский специалист также выразил удивление, что московский ЦСКА, который он долгое время возглавлял, во время пандемии провел двустороннюю тренировку. "Если говорить о баскетболе, то важно предотвратить заболевания игроков, остановить любое возможное распространение болезни, все знают, что важно оставаться дома. Это не мое мнение, а мнение экспертов, люди по всей Европы это понимают. Посмотрите на Турцию, где, несмотря ни на что, проводился чемпионат, а через два дня после вынужденной остановки начали выявляться случаи болезни, это уже касается не спорта, а обычной жизни", - отметил тренер.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов.