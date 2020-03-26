Агент Вербова: волейболист не будет возобновлять игровую карьеру

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Призер Олимпийских игр бывший волейболист Алексей Вербов не будет возобновлять игровую карьеру и рассматривает предложения в качестве тренера. Об этом ТАСС сообщил агент Вербова Дмитрий Резванов.

"Мы уведомили клубы о том, что рассматриваем предложения. Вариант возобновления игровой карьеры не рассматривается", - сказал Резванов.

Ранее стало известно о том, что 38-летний Вербов покинул казанский "Зенит".

Вербов провел в казанском "Зените" семь сезонов в качестве игрока. После завершения спортивной карьеры он вошел в тренерский штаб команды.