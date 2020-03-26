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Летние олимпийские виды спорта

Агент Вербова: волейболист не будет возобновлять игровую карьеру

Ранее стало известно о том, что 38-летний Вербов покинул казанский "Зенит"
Алексей Вербов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Алексей Вербов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Призер Олимпийских игр бывший волейболист Алексей Вербов не будет возобновлять игровую карьеру и рассматривает предложения в качестве тренера. Об этом ТАСС сообщил агент Вербова Дмитрий Резванов.

"Мы уведомили клубы о том, что рассматриваем предложения. Вариант возобновления игровой карьеры не рассматривается", - сказал Резванов.

Ранее стало известно о том, что 38-летний Вербов покинул казанский "Зенит".

Вербов провел в казанском "Зените" семь сезонов в качестве игрока. После завершения спортивной карьеры он вошел в тренерский штаб команды.

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Летние олимпийские виды спорта
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