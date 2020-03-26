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Влияние коронавируса на спорт

Федерация волейбола РФ объявит решение о продолжении чемпионата страны 30 марта

Ранее президент ВФВ Станислав Шевченко сообщил ТАСС, что решение будет принято совместно с клубами

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) 30 марта объявит решение о дальнейшем проведении чемпионата страны. Об этом ТАСС сообщили в ВФВ.

Ранее президент ВФВ Станислав Шевченко сообщил ТАСС, что решение будет принято совместно с клубами. Перед этим федерация приостановила все соревнования до особого распоряжения.

"Решение будет объявлено 30 марта", - сказал собеседник агентства.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли.

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Влияние коронавируса на спорт
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