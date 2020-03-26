Кириленко: Россия не получила право на женский КМ, так как три предыдущих прошли в Европе

МОСКВА, 26 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная федерация баскетбола (FIBA) предпочла провести женский Кубок мира по баскетболу 2022 года в Австралии, а не в России, так как предыдущие три турнира прошли на территории Европы. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Женский Кубок мира по баскетболу 2022 года пройдет в Австралии, на проведение турнира также претендовала Россия. Решение было принято в четверг центральным советом FIBA.

"Были равные условия и заявки, - сказал Кириленко. - Несколько моментов, которые заявку Австралии усиливали. Первый и, на мой взгляд, главный - три последних чемпионата мира были в Европе. Конечно, другой континент лучше для охвата баскетбола".

В Австралии турнир пройдет во второй раз, впервые страна приняла мировое первенство в 1994 году. Кубок мира проводится раз в четыре года, в турнире принимают участие 12 команд, действующим победителем является сборная США.