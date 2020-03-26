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Кириленко: Россия будет бороться за проведение крупных баскетбольных турниров

Женский Кубок мира 2022 года пройдет в Австралии, на проведение турнира также претендовала Россия

МОСКВА, 26 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россия продолжит борьбу за организацию крупных баскетбольных турниров. Об этом ТАСС сообщил президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Женский Кубок мира 2022 года пройдет в Австралии, на проведение турнира также претендовала Россия. Решение было принято в четверг на заседании центрального совета Международной федерации баскетбола (FIBA).

"Конечно, поборемся за проведение следующего чемпионата мира. Я бы очень хотел, чтобы в России прошел большой баскетбольный форум", - подчеркнул Кириленко.

В Австралии турнир пройдет во второй раз, впервые страна приняла мировое первенство в 1994 году. Кубок мира проводится раз в четыре года, в турнире принимают участие 12 команд, действующим победителем является сборная США.

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