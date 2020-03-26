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Летние олимпийские виды спорта

Правительство России обновило руководство и состав оргкомитета Универсиады-2023

В оргкомитет вошли Дмитрий Чернышенко, Игорь Левитин и Олег Матыцин

ТАСС, 26 марта. Правительство РФ внесло изменения в состав организационного комитета Всемирной летней Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году. Соответствующее распоряжение кабинета министров размещено на официальном портале правовой информации.

В частности, согласно документу, новым главой организационного комитета стал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, он сменил на этом посту покинувшую правительство в январе Ольгу Голодец. В соответствии с изменениями в правительстве обновился и список заместителей председателя оргкомитета, ими стали помощник президента РФ Игорь Левитин и министр спорта РФ Олег Матыцин.

Также в состав оргкомитета вошли замминистра энергетики России Евгений Грабчак и замминистра финансов России Павел Кадочников.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года, будет разыграно 247 комплектов наград, самое большое количество - в легкой атлетике. Соревнования будут проходить на 14 объектах, еще 19 объектов будут тренировочными.

Россия во второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В марте 2019 года Красноярск был столицей зимней Универсиады. Летняя Универсиада 2021 года пройдет в китайском Чэнду.

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Летние олимпийские виды спорта
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