Тренеры сборной России по биатлону отчитались за минувший сезон

МОСКВА, 26 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Тренеры сборной России по биатлону отчитались перед тренерским советом за прошедший сезон. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский.

Заседание тренерского совета в связи с распространением коронавируса было решено провести в заочном режиме. В срок до 25 марта старший тренер женской сборной страны Виталий Норицын, старший тренер мужской сборной Сергей Белозеров и тренеры резерва Сергей Коновалов и Николай Большаков должны были предоставить Польховскому отчет о работе и результатах в сезоне-2019/20. Не позднее 26 марта отчеты должны были быть отправлены в адрес членов тренерского совета и региональных федераций СБР для анализа и оценки работы тренеров.

"Сегодня всем членам тренерского совета отчеты были отправлены, - сказал Польховский. - К 2 апреля ждем от них оценки и предложения по формированию тренерского штаба сборных команд на следующий сезон".

В минувшем сезоне российские биатлонисты не одержали ни одной победы на этапах Кубка мира, был установлен антирекорд по числу гонок без медалей. В то же время Александр Логинов на чемпионате мира принес мужской команде страны первое за 12 лет золото в личной гонке, победив в спринте.