Всемирная федерация стрельбы из лука продлила приостановку соревнований до 30 июня

ТАСС, 26 марта. Всемирная федерация стрельбы из лука (World Archery) продлила запрет на проведение соревнований под эгидой организации до 30 июня из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба World Archery.

16 марта World Archery объявила о приостановке соревнований до 30 апреля. Подобная мера повлияла на проведение ряда международных турниров, в том числе квалификационных к Олимпийским и Паралимпийским играм.

В связи с последним решением World Archery перенесен чемпионат Европы (20-26 мая), Гран-при Европы и ряд других международных соревнований. Даты проведения перенесенных турниров World Archery объявит не позднее чем за два месяца до их начала, чтобы предоставить спортсменам возможность для подготовки.

"Всемирная федерация стрельбы из лука намерена провести как можно больше международных соревнований в течение оставшейся части сезона, чтобы спортсмены имели возможность соревноваться на мировой арене, а федерация могла выполнять свои обязательства перед вещателями и партнерами. Однако соревнования будут проведены только тогда, когда ситуация улучшится", - говорится в сообщении.

Во вторник было объявлено о переносе Олимпиады и Паралимпиады на 2021 год из-за ситуации с коронавирусом.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли.