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Влияние коронавируса на спорт

РПЛ, РФС и клубы до 10 апреля обсудят вопрос возобновления чемпионата России

Лига будет действовать в соответствии с рекомендациями органов власти
Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук и защитник "Ахмата" Андрей Семенов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук и защитник "Ахмата" Андрей Семенов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ), выступающие в ней клубы, а также Российский футбольный союз (РФС) до 10 апреля обсудят вопрос о возобновлении чемпионата России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе премьер-лиги.

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Розыгрыш Тинькофф - чемпионата России по футболу был приостановлен на период с 17 марта по 10 апреля из-за пандемии коронавируса. На данный момент команды сыграли 22 из 30 запланированных туров.

"Мы внимательно следим за развитием ситуации. Ближе к 10 апреля мы обсудим все с клубами и РФС и примем решение исходя из ситуации и рекомендаций соответствующих органов власти", - сообщили в пресс-службе.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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