Минспорт РФ запустил акцию "Тренируйся дома" на время пандемии коронавируса

ТАСС, 26 марта. Министерство спорта России запустило акцию "Тренируйся дома" в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни". Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Акция создана специально на время пандемии коронавируса, чтобы привлечь общественность к занятию спортом в домашних условиях.

"Чтобы поддержать и объединить всех, кто остается в эти дни дома, Минспорт России запускает акцию в социальных сетях "Тренируйся дома. Спорт - норма жизни". Мы призываем всех - от олимпийских чемпионов до любителей спорта - снимать фото, видео, как они занимаются спортом в домашних условиях, и размещать в социальных сетях с хэштегами: #тренируйсядома, #спортнормажизни", - говорится в заявлении.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин обратился к детским спортивным тренерам с призывом поддержать своих воспитанников, рассказав им про эффективные и безопасные тренировки дома. Также министр попросил профессиональных спортсменов стать примером в социальных сетях, демонстрируя людям разных возрастов способы поддержания физической формы в домашних условиях.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет нацпроекта - 3,1 трлн рублей.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. летальных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.