СМИ: генменеджер "Оттавы" лично просматривал хоккеиста Зуба и был впечатлен его игрой

ТАСС, 26 марта. Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" Пьер Дорион лично просматривал российского защитника Артема Зуба и остался доволен увиденным. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Ottawa Sun.

По информации издания, Дорион посетил несколько матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с участием санкт-петербургского СКА, в составе которого выступал Зуб. Контракт 24-летнего защитника истекает 30 апреля. В минувшем сезоне КХЛ он провел 58 матчей за СКА, в которых набрал 22 очка (13 шайб + 9 голевых передач). Всего в лиге с сезона-2014/15 на счету россиянина 308 матчей и 65 очков (20+45).

В среду руководство КХЛ приняло решение о досрочном завершении плей-офф сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса. Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта на неопределенный период. "Оттава" после 71 игры находится на 15-м месте в Восточной конференции, набрав 62 очка.

В составе команды из Санкт-Петербурга Зуб выиграл Кубок Гагарина сезона-2016/17. Вместе со сборной России стал олимпийским чемпионом 2018 года, а также двукратным бронзовым призером чемпионатов мира (2017, 2019).