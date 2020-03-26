СМИ: чемпионат Англии по футболу не будет возобновлен в апреле

ТАСС, 26 марта. Приостановка чемпионата Англии по футболу продлится дольше, чем предполагалось, матчи не будут возобновлены в апреле. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

13 марта Английская премьер-лига приостановила сезон из-за ситуации с коронавирусом. Также остановлены турниры второго, третьего и четвертого дивизионов и женской лиги. Изначально предполагалось, что сезон может быть возобновлен 3 апреля, но позднее руководство лиги сообщило, что игры не начнутся ранее 30 апреля.

По информации издания, руководство лиги уже проинформировало клубы, что из-за коронавируса будет невозможно провести матчи в конце следующего месяца. Ожидается, что новая предполагаемая дата возобновления чемпионата Англии будет объявлена на следующей неделе.

Чемпионат Англии был приостановлен после 29 туров. Турнирную таблицу возглавляет "Ливерпуль", который набрал 82 очка и опережает ближайшего преследователя "Манчестер Сити" на 25 очков.

В Великобритании по состоянию на 26 марта число подтвержденных случаев заболевания приближается к 10 тыс., 465 человек скончались.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов.