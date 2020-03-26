Гонку Indy 500 перенесли с мая на август из-за коронавируса

Ранее руководство серии в связи с ситуацией с коронавирусом отложило старт нового сезона минимум до мая. Первый этап был запланирован на 15 марта на трассе в американском Санкт-Петербурге (штат Флорида). На данный момент стартовая гонка сезона должна пройти на автодроме в Детройте 30 мая.

"Май на автодроме Indianapolis Motor Speedway - мое любимое время. Как и наши фанаты, я разочарован тем, что нам пришлось перенести Indy 500, - сказал Роджер Пенске, владелец IndyCar. - Здоровье наших участников и зрителей является нашим главным приоритетом, и мы считаем, что перенос гонки является ответственным решением с учетом условий и ограничений, с которыми мы сейчас сталкиваемся".

Гонка Indy 500, которую еще принято называть "500 миль Индианаполиса", в 2020 году должна пройти в 104-й раз в истории. Заезды проходят на одном из старейших автодромов США Indianapolis Motor Speedway, где трасса имеет форму овала и один круг равняется 4023 метрам. Наряду с этапом "Формулы-1" в Монако и гонкой на выносливость "24 часа Ле-Мана", Indy 500 входит в "Тройную корону автоспорта". За всю историю соревнований выиграть все эти три гонки удалось только одному пилоту - англичанину Грэму Хиллу.

Ранее организаторы Гран-при Монако сообщили, что гонка в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом не состоится. По этой же причине перенесена с 13-14 июня на 19-20 сентября "24 часа Ле-Мана".