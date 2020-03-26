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Перенос Олимпиады в Японии

AFP: квалифицировавшиеся на ОИ-2020 спортсмены попадут на Игры в 2021 году без отбора

Решение было принято в четверг членами МОК совместно с руководством международных федераций
Японский гимнаст Юсукэ Танака EPA-EFE/SCOTT BARBOUR
Описание
Японский гимнаст Юсукэ Танака
© EPA-EFE/SCOTT BARBOUR

ТАСС, 26 марта. Спортсмены, прошедшие квалификацию на Олимпиаду-2020, смогут принять участие в Играх в 2021 году без прохождения отбора. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники.

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По информации агентства, решение было принято членами МОК совместно с главами международных спортивных федераций во время видеоконференции в четверг.

24 марта МОК принял решение перенести Олимпийские игры на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции. На данный момент разыграно 57% олимпийских лицензий, в Играх примут участие 11 тыс. спортсменов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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Перенос Олимпиады в Японии
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