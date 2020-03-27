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Перенос Олимпиады в Японии

СМИ: новые сроки проведения Олимпиады в Токио будут определены в ближайшие три недели

МОК 24 марта принял решение перенести Олимпийские игры на 2021 год из-за пандемии коронавируса

ТОКИО, 27 марта. /ТАСС/. Новые даты проведения летних Олимпийских игр в Токио, которые были перенесены на 2021 год из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом, будут определены в ближайшие три недели. Об этом в пятницу сообщило агентство Киодо.

По информации источника, соответствующая позиция была утверждена руководством Международного олимпийского комитета (МОК).

24 марта МОК принял решение перенести Олимпийские игры на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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Перенос Олимпиады в Японии
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