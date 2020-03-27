СМИ: Нойер не может договориться с "Баварией" о подписании нового контракта

ТАСС, 27 марта. Голкипер германского футбольного клуба "Бавария" Мануэль Нойер не может достигнуть договоренности с руководством по заключению нового контракта. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Bild.

По информации источника, вратарь, которому в пятницу исполнилось 34 года, хочет подписать с клубом долгосрочный контракт, общая сумма выплат по которому не устраивает лидера чемпионата Германии. Текущее соглашение истекает летом 2021 года.

На данный момент чемпионат Германии приостановлен до 2 апреля из-за пандемии коронавируса, во вторник руководство Германской футбольной лиги (DFL) сообщило, что будет рекомендовать продлить паузу как минимум до 30 апреля.

Нойер перешел в "Баварию" из "Шальке" летом 2011 года. В составе мюнхенского клуба немец семь раз стал победителем чемпионата Германии, четыре раза - Кубка Германии, а также победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. За сборную Германии Нойер провел 92 матча, вместе с командой он стал чемпионом мира 2014 года.