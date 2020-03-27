Федерация бокса России дополнительно проверит спортсменов на коронавирус

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Федерация бокса России проведет проверку по фактам нарушений спортсменами условий карантина. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

"Мы проверим. Если есть такие факты [нарушений], разберемся", - сказал Кремлев.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на записи в Instagram сообщило, что российские боксеры Габил Мамедов и Расул Салиев нарушают условия карантина. По возвращении домой из Лондона, где проходил олимпийский квалификационный турнир, который был прерван 16 марта из-за распространения коронавируса, все представители сборной России ушли на двухнедельный карантин.

В четверг глава Федерации бокса Турции заявил, что два турецких боксера и один из тренеров национальной сборной заразились коронавирусом на турнире в Лондоне. Позднее генеральный секретарь Хорватской федерации бокса сообщил BBC, что тесты одного боксера и двух тренеров национальной сборной по возвращении домой также дали положительный результат на коронавирус. Таким образом, количество заразившихся на турнире в Лондоне достигло шести человек. При этом в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что местом, где заразились спортсмены и тренеры, не обязательно является турнир в Лондоне.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, двое умерли.