ХК "Амур" продлил контракт с главным тренером Гулявцевым на год

ТАСС, 27 марта. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур" из Хабаровска заключил новое однолетнее соглашение с главным тренером Александром Гулявцевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Скажу честно, подписал новый контракт с огромным удовольствием, - приводит комментарий Гулявцева пресс-служба. - Хабаровск - отличный город, "Амур" - современная профессиональная организация, в которой абсолютно комфортно работать. Гарантирую, что в новом сезоне в нашей команде не будет равнодушных людей и мы сделаем все возможное, чтобы радовать болельщиков как можно чаще".

Гулявцев возглавил хабаровский клуб в январе 2019 года, под его руководством команда не смогла изменить положение в турнирной таблице и заняла последнее, 13-е место в таблице Восточной конференции в сезоне-2018/19. В этом сезоне, досрочно завершившемся в среду из-за пандемии коронавируса, клуб стал девятым на Востоке. "Амур" отстал на два очка от восьмой строчки, которая гарантирует выход в плей-офф.

До этого Гулявцев работал в пермских "Октане" и "Молоте-Прикамье", а также в череповецкой "Северстали".