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Допинг в спорте

Россия выплатила WADA обязательный взнос за 2020 год в размере более $1 млн

Наибольшие взносы в бюджет WADA в 2020 году внесли США ($2 714 744) и Канада ($1 357 372)
Здание Олимпийского комитета России Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Здание Олимпийского комитета России
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 27 марта. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило от России обязательный ежегодный взнос за 2020 год в полном объеме. Об этом сообщила пресс-служба WADA.

Размер взноса России в 2020 году составил $1 015 977. С каждым годом сумма взноса стран в бюджет WADA увеличивается примерно на 8%. В 2019 году Россия заплатила $946 747.

Наибольшие взносы в бюджет WADA в 2020 году внесли США ($2 714 744) и Канада ($1 357 372).

Существует вероятность, что в 2020 году Россия станет страной, которой придется перечислить WADA самую большую сумму. Это может произойти, если Спортивный арбитражный суд (CAS) согласится с претензиями WADA к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). Тогда РУСАДА придется заплатить штраф в размере $100 тыс., а России - компенсировать WADA расходы, связанные с продолжающимся расследованием и изучением базы данных московской антидопинговой лаборатории (около $2 млн).

9 декабря исполком WADA единогласно принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА. Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. Однако до вердикта CAS эти санкции не вступят в силу.

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