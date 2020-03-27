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Влияние коронавируса на спорт

Все иностранные участники шахматного турнира претендентов покинули Россию

Турнир претендентов в Екатеринбурге был приостановлен 26 марта из-за закрытия РФ регулярного и чартерного международного авиасообщения
Описание
© Алексей Колчин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Все иностранные участники турнира претендентов по шахматам в Екатеринбурге, который был приостановлен из-за закрытия Российской Федерацией регулярного и чартерного международного авиасообщения, покинули территорию страны, сообщили ТАСС в пресс-службе Международной шахматной федерации (FIDE).

"Улететь удалось всем. Вылетали разными рейсами. У Фабиано Каруаны и Максима Вашье-Лаграва были чартеры", - уточнили в пресс-службе.

Турнир претендентов в Екатеринбурге был приостановлен 26 марта. Спортсмены успели сыграть все партии первого круга (семь туров), турнир должен возобновится с восьмого тура в том же составе после ослабления угрозы коронавируса (точная дата будет объявлена позднее).

На момент приостановки в турнирной таблице лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (по 2,5).

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Влияние коронавируса на спорт
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