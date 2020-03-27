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Влияние коронавируса на спорт

Единая лига ВТБ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Решение было принято после подведения результатов заочного голосования совета лиги
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© Пресс-служба Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Руководство баскетбольной Единой лиги ВТБ и клубы приняли решение о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС генеральный директор турнира Илона Корстин.

"Только сейчас, после подведения результатов заочного голосования совета лиги большинством голосов было принято официальное решение досрочно завершить сезон Единой лиги ВТБ", - сказала Корстин.

На момент приостановки турнира в турнирной таблице лидировали подмосковные "Химки".

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Влияние коронавируса на спорт
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