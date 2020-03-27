Единая лига ВТБ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Руководство баскетбольной Единой лиги ВТБ и клубы приняли решение о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС генеральный директор турнира Илона Корстин.

"Только сейчас, после подведения результатов заочного голосования совета лиги большинством голосов было принято официальное решение досрочно завершить сезон Единой лиги ВТБ", - сказала Корстин.

На момент приостановки турнира в турнирной таблице лидировали подмосковные "Химки".