Дзюдоист Игольников: спортсменам непросто сохранять форму к Олимпиаде, тренируясь дома

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Спортсменам-кандидатам в сборные России непросто сохранять спортивную форму, тем более что с закрытием залов им приходится тренироваться дома. Об этом ТАСС рассказал чемпион Европы, бронзовый призер командного чемпионата мира дзюдоист Михаил Игольников.

Все тренировочные мероприятия сборных России по дзюдо из-за коронавируса отменены как минимум до 16 апреля. Все иностранные специалисты, работающие с командой, вернулись домой. Международный олимпийский комитет 24 марта принял решение перенести Олимпийские игры на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

"Я сейчас нахожусь дома, в Туапсе, у нас закрыли зал, тренироваться тяжело, хотя остается общефизическая подготовка, прогулки. И хорошо, что рядом есть друзья, которые тебя поддерживают. Надеюсь, что у нас останется возможность тренироваться, и для этого у нас будет площадка. Пока тренируемся дома, но надо думать, что делать дальше", - рассказал Игольников.

Комментируя перенос Олимпиады, дзюдоист отметил: "У всех нас были расписанные еще год назад планы, мы работали по ним. Игры перенесли на год - ничего страшного, хотя новость и не самая приятная, руки опускать нельзя - мы боремся за свою идею. Придется подождать и подумать, что делать - в мире ситуация сейчас нестабильна. Мы с пониманием должны отнестись к происходящему".

Спортсмен отметил важность режима как для спортсменов, так и для обычных людей: "Сейчас важно сохранять режим - вовремя ложиться спать, вовремя просыпаться, натощак выпивать стакан воды. И ни в коем случае не опускать руки, не унывать".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.