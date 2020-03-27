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Влияние коронавируса на спорт

Президент УНИКСа Богачев: Единая лига ВТБ правильно решила не определять чемпиона

В пятницу было принято решение о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за угрозы распространения коронавируса
Президент УНИКСа Евгений Богачев ТАСС
Описание
Президент УНИКСа Евгений Богачев
© ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Руководство баскетбольной Единой лиги ВТБ приняло правильное решение не определять чемпиона и призеров прерванного сезона. Такое мнение ТАСС высказал президент казанского УНИКСа Евгений Богачев.

Руководство баскетбольной Единой лиги ВТБ и клубы приняли решение о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за угрозы распространения коронавируса.

"Я думаю, что это правильно. Мы из-за участия в Еврокубке провели на две игры меньше в чемпионате. Как можно определять чемпиона, если регулярный чемпионат не закончен?" - сказал Богачев.

Президент казанского клуба также признался, что некоторые легионеры команды не хотят покидать Казань и возвращаться домой: "Многие наши иностранцы не хотят уезжать из Казани. Тут им нравится, это европейский город, и здесь более-менее безопасно. Тем более в Америке ситуация с коронавирусом очень сложная. Но что делать", - Богачев.

На момент окончания турнира лидером в турнирной таблице были подмосковные "Химки", которые в 19 матчах одержали 18 побед. УНИКС занимал четвертое место, одержав 12 побед в 18 матчах. В прошлом сезоне победу в турнире одержал московский ЦСКА.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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