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Влияние коронавируса на спорт

РУСАДА приостанавливает тестирование спортсменов на неделю в связи с коронавирусом

Такое решение было принято после обращения Владимира Путина к народу
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая Пресс-служба Минспорта РФ
Описание
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая
© Пресс-служба Минспорта РФ

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с 27 марта на неделю приостанавливает тестирование спортсменов из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"Российское антидопинговое агентство после обращения президента РФ приняло решение приостановить с 27 марта на неделю работу по тестированию спортсменов из-за пандемии коронавируса. О своих действиях мы поставили в известность WADA (Всемирное антидопинговое агентство - прим. ТАСС). Решение о возобновлении тестирования будет принято позже", - сказала Пахноцкая.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, трое умерли.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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