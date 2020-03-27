РУСАДА приостанавливает тестирование спортсменов на неделю в связи с коронавирусом

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с 27 марта на неделю приостанавливает тестирование спортсменов из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"Российское антидопинговое агентство после обращения президента РФ приняло решение приостановить с 27 марта на неделю работу по тестированию спортсменов из-за пандемии коронавируса. О своих действиях мы поставили в известность WADA (Всемирное антидопинговое агентство - прим. ТАСС). Решение о возобновлении тестирования будет принято позже", - сказала Пахноцкая.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, трое умерли.