{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Агент: будущее тренера Скабелки в ХК "Барыс" находится в подвешенном состоянии

Контракт специалиста с "Барысом" истекает 30 апреля

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Будущее нынешнего главного тренера "Барыса" Андрея Скабелки находится в подвешенном состоянии, так как специалист не хочет совмещать посты в клубе и сборной Казахстана по хоккею. Об этом ТАСС рассказал агент Скабелки Шуми Бабаев.

Контракт Скабелки с "Барысом" истекает 30 апреля. Белорусский специалист возглавляет команду с прошлого сезона и дважды выводил ее в четвертьфинал Кубка Гагарина. В прошлом году "Барыс" уступил "Авангарду", а в нынешнем был вынужден сняться с плей-офф из-за ситуации с коронавирусом. Ранее в интервью Bestnews.kz Скабелка заявил, что не хочет совмещать посты в клубе и сборной Казахстана.

"По Скабелке пока ситуация подвешенная. Система работы в "Барысе" подразумевает, что главный тренер клуба должен тренировать сборную. И с моей стороны, это правильно, я не представляю, как главный тренер "Барыса" не будет возглавлять сборную", - считает Бабаев.

"Я был генеральным менеджером сборной и понимаю, что другого варианта нет. Главный тренер "Барыса" должен быть наставником сборной Казахстана, пока нет решения о том, что казахстанские хоккеисты перестанут считаться легионерами и смогут играть в разных клубах. В таком случае их количество увеличится, тогда можно будет думать о том, что тренер сборной будет отдельный, он будет ездить и просматривать игроков. Но пока они все в одном месте, здесь такая ситуация", - добавил он.

На предолимпийском отборочном турнире в Астане, прошедшем в начале февраля этого года, сборная Казахстана под руководством Скабелки потерпела поражение от команды Польши (2:3) и не вышла в следующий раунд. "Андрей Владимирович в этой ситуации считает себя виноватым в том, что не вышел с командой в финальный олимпийский квалификационный турнир. Этот осадок у него есть, и поэтому он занял такую позицию, что не готов совмещать должности. Но в системе "Барыса" это не работает, поэтому и получается такая подвешенная ситуация", - заключил Бабаев.

Скабелка возглавляет сборную Казахстана с 2018 года. В прошлом году под его руководством команда вышла в элитный дивизион чемпионата мира. Предстоящее мировое первенство в Швейцарии было отменено в связи с пандемией коронавируса.

Реклама на ТАСС
Допинг в спорте
РУСАДА открыло в интернете образовательный антидопинговый марафон
В рамках марафона эксперты РУСАДА проведут в сетях серию коротких лекций, посвященных роли ценностного образования в воспитании чемпионов, важности борьбы с допингом в профессиональном и любительском спорте
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС