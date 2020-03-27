Агент: будущее тренера Скабелки в ХК "Барыс" находится в подвешенном состоянии

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Будущее нынешнего главного тренера "Барыса" Андрея Скабелки находится в подвешенном состоянии, так как специалист не хочет совмещать посты в клубе и сборной Казахстана по хоккею. Об этом ТАСС рассказал агент Скабелки Шуми Бабаев.

Контракт Скабелки с "Барысом" истекает 30 апреля. Белорусский специалист возглавляет команду с прошлого сезона и дважды выводил ее в четвертьфинал Кубка Гагарина. В прошлом году "Барыс" уступил "Авангарду", а в нынешнем был вынужден сняться с плей-офф из-за ситуации с коронавирусом. Ранее в интервью Bestnews.kz Скабелка заявил, что не хочет совмещать посты в клубе и сборной Казахстана.

"По Скабелке пока ситуация подвешенная. Система работы в "Барысе" подразумевает, что главный тренер клуба должен тренировать сборную. И с моей стороны, это правильно, я не представляю, как главный тренер "Барыса" не будет возглавлять сборную", - считает Бабаев.

"Я был генеральным менеджером сборной и понимаю, что другого варианта нет. Главный тренер "Барыса" должен быть наставником сборной Казахстана, пока нет решения о том, что казахстанские хоккеисты перестанут считаться легионерами и смогут играть в разных клубах. В таком случае их количество увеличится, тогда можно будет думать о том, что тренер сборной будет отдельный, он будет ездить и просматривать игроков. Но пока они все в одном месте, здесь такая ситуация", - добавил он.

На предолимпийском отборочном турнире в Астане, прошедшем в начале февраля этого года, сборная Казахстана под руководством Скабелки потерпела поражение от команды Польши (2:3) и не вышла в следующий раунд. "Андрей Владимирович в этой ситуации считает себя виноватым в том, что не вышел с командой в финальный олимпийский квалификационный турнир. Этот осадок у него есть, и поэтому он занял такую позицию, что не готов совмещать должности. Но в системе "Барыса" это не работает, поэтому и получается такая подвешенная ситуация", - заключил Бабаев.

Скабелка возглавляет сборную Казахстана с 2018 года. В прошлом году под его руководством команда вышла в элитный дивизион чемпионата мира. Предстоящее мировое первенство в Швейцарии было отменено в связи с пандемией коронавируса.