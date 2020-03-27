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Влияние коронавируса на спорт

Три этапа Бриллиантовой лиги по легкой атлетике в мае перенесены из-за коронавируса

Ранее были перенесены три первых этапа сезона в Катаре и Китае

ТАСС, 27 марта. Три этапа Бриллиантовой лиги по легкой атлетике, которые должны были пройти в мае, перенесены из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Этапы должны были пройти в Стокгольме (24 мая), Неаполе (28 мая) и Рабате (31 мая). Ранее были перенесены три первых этапа сезона в Катаре (17 апреля) и Китае (9 и 16 мая).

Таким образом, первыми в календаре стоят этапы в американском Юджине (7 июня), Осло (11 июня) и Париже (13 июня). Организаторы турнира планируют объявить новые даты перенесенных этапов с улучшением эпидемиологической ситуации. 

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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