Гендиректор "Зенита": футболисты с пониманием отнеслись к отмене международных авиарейсов

МОСКВА, 27 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Игроки петербургского футбольного клуба "Зенит" с пониманием отнеслись к закрытию Российской Федерацией регулярного и чартерного международного авиасообщения из-за коронавируса. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор петербуржцев Александр Медведев.

В заявке "Зенита" на сезон-2019/20 значатся 10 иностранных футболистов из семи стран - Аргентины (защитник Эммануэль Маммана, полузащитник Эмилиано Ригони и нападающий Себастьян Дриусси), Бразилии (защитник Дуглас Сантос и полузащитник Малком) а также Украины (защитник Ярослав Ракицкий), Сербии (защитник Бранислав Иванович), Венесуэлы (защитник Йордан Осорио), Колумбии (полузащитник Вильмар Барриос) и Ирана (нападающий Сердар Азмун).

"У нас была встреча с командой, а не индивидуальные беседы. Никаких сложностей [в связи с прекращением авиасообщения] нет по той причине, что мы ведем открытый диалог со всеми игроками, которые находятся в команде, будь то легионер или россиянин, - сказал Медведев. - Это залог того, что команда понимает, что нужно делать, а чего не нужно делать. Мы исходим из того, что будем действовать по ситуации".

Тинькофф - Российская премьер-лига была приостановлена 17 марта сроком до 10 апреля, на данный момент в турнире сыграно 22 из 30 запланированных туров. В тот же день "Зенит" объявил о приостановке тренировок до 22 марта, однако затем пресс-служба сине-бело-голубых сообщила о том, что руководство клуба и тренерский штаб приняли решение продлить карантин на неделю. Президент России Владимир Путин 25 марта объявил следующую неделю нерабочей, но с сохранением зарплат.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, трое умерли.