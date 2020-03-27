Коу: чемпионат мира по легкой атлетике может быть перенесен с 2021 на 2022 год

ТАСС, 27 марта. Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу рассматривает вариант переноса чемпионата мира с 2021 на 2022 год. Комментарий Коу приводит агентство Kyodo.

"Никто не ожидал, что ситуация с коронавирусом достигнет такого масштаба, - сказал Коу. - Таким образом, сейчас сроки турниров могут меняться, но окончательные решения будут приниматься после утверждения дат Олимпийских игр в Токио".

По словам Коу, чемпионат мира, запланированный на 6-15 августа 2021 года в американском Юджине (штат Орегон), может быть отложен на 2022 год в связи с переносом Олимпийских игр. Коу допустил возможность проведения чемпионатов мира два года подряд (проходят в нечетные годы). Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) перенес Олимпийские игры в Токио, которые должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Олимпиада должна состояться не позднее лета 2021 года.

Ранее из-за коронавируса были отложены шесть этапов Бриллиантовой лиги, на следующий год перенесен чемпионат мира в помещении в китайском Нанкине (проходят в четные годы).

На чемпионате мира 2019 года в Дохе россияне, выступающие в нейтральном статусе из-за приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в World Athletics, завоевали две золотые, три серебряные и одну бронзовую награду. С конца прошлого года выдача индивидуальных разрешений была приостановлена после отстранения возглавлявшего на тот момент ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще четверых сотрудников организации за подделку документов, которые прыгун в высоту Данил Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования. Совет World Athletics 12 марта 2020 года принял решение о возобновлении выдачи российским спортсменам разрешений на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе, при этом на крупнейших международных турнирах смогут выступить максимум 10 российских легкоатлетов, получивших ранее статус ANA. Совет World Athletics также постановил, что на своем последнем в 2020 году заседании рассмотрит возможность изменения лимита в 10 человек после анализа изменений антидопинговой культуры в российской легкой атлетике.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, трое умерли.