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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Слушания по делу WADA против РУСАДА в Спортивном арбитражном суде перенесены на июнь

Об этом ТАСС сообщил глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев
Глава наблюдательного совета Российского антидопингового агентства Александр Ивлев Александр Щербак/ТАСС
Описание
Глава наблюдательного совета Российского антидопингового агентства Александр Ивлев
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Слушания по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) перенесены на июнь. Об этом ТАСС сообщил глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев.

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"Слушания перенесены, они состоятся в срок с 8 по 15 июня. Это срок, когда должно состояться рассмотрение", - сказал Ивлев.

9 декабря 2019 года исполком WADA единогласно принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия международному кодексу в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории. РУСАДА в конце прошлого года не согласилось с решением исполкома WADA, дело было передано в CAS, который должен будет поставить точку в этом разбирательстве. Если CAS примет сторону WADA, российскому спорту грозят серьезные санкции: спортсмены на четыре года могут лишиться права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.

Ранее сообщалось, что CAS проведет слушания не раньше конца апреля. Но из-за коронавируса суд отказался от проведения любых очных слушаний до 1 мая, из-за чего график рассмотрения дел сместился.

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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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