Российские легкоатлеты вернутся с тренировочного сбора в Киргизии 29 марта

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в ходьбе на 20 км Василий Мизинов вернется в Россию со сбора в Киргизии 29 марта вместе с другими спортсменами, входящими в национальную команду. Об этом Мизинов сообщил ТАСС.

"Сейчас я нахожусь на сборе в Киргизии, где продолжаю готовиться к сезону вместе со своим тренером, - сказал Мизинов. - Здесь же тренируются члены сборной России из других дисциплин. Мы планируем вернуться в Россию 29 марта".

По информации пресс-службы Всероссийской федерации легкой атлетики, в Киргизии готовятся к сезону 30 спортсменов из сборной России. Первоначально планировалось, что сбор завершится 31 марта, но из-за пандемии коронавируса принято решение о его досрочном завершении.

"После возвращения домой сяду на обязательный карантин. А потом буду готовиться к летнему чемпионату России и чемпионату Европы, которые, надеюсь, обязательно состоятся", - заметил Мизинов.

Чемпионат Европы планируется провести с 26 по 30 августа в Париже.