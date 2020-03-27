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Допинг в спорте

РУСАДА призывает спортсменов к активной гражданской позиции в борьбе с допингом

По словам заместителя генерального директора Российского антидопингового агентства Маргариты Пахноцкой, каждый спортсмен должен быть услышан

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая призывает всех отечественных спортсменов иметь активную гражданскую позицию в борьбе с допингом и извещать РУСАДА о всех возможных случаях нарушения антидопинговых правил. Обращение Пахноцкой выложено в соцсетях РУСАДА.

"РУСАДА хочет, чтобы вы знали: каждый спортсмен имеет право голоса, каждый спортсмен имеет право быть услышанным. Если вас волнует какой-то вопрос, если вы сомневаетесь в чем-то и вам кажется, что происходит нарушение антидопинговых правил, вы всегда можете обратиться в РУСАДА", - заметила Пахноцкая.

"На сайте РУСАДА есть кнопка "сообщи о допинге", мы со своей стороны гарантируем, что каждый будет услышан, каждое обращение будет принято в работу и мы гарантируем полную конфиденциальность тех, кто сообщает о нарушениях антидопинговых правил", - добавила заместитель генерального директора агентства.

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Допинг
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