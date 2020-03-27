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Влияние коронавируса на спорт

Ганус: слушания по делу РУСАДА в CAS могут не состояться в июне из-за коронавируса

Ранее глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев сообщил, что проведение слушаний запланировано на 8-15 июня
Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Слушания по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) могут не состояться в июне из-за пандемии коронавирусной инфекции. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал глава РУСАДА Юрий Ганус.

Ранее глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев сообщил ТАСС, что проведение слушаний запланировано на 8-15 июня.

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"Сейчас распространение коронавирусной инфекции идет достаточно активно. Все будет зависеть от того, как будет работать CAS, будут ли возможности для этого, особенно учитывая сложности с перемещением людей. Если ситуация будет усугубляться, то, наверное, слушания перенесут", - считает Ганус.

9 декабря 2019 года исполком WADA единогласно принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия международному кодексу в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории. РУСАДА в конце прошлого года не согласилось с решением исполкома WADA, дело было передано в CAS, который должен будет поставить точку в этом разбирательстве. Если CAS примет сторону WADA, российскому спорту грозят серьезные санкции: спортсмены на четыре года могут лишиться права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.

Ранее сообщалось, что CAS проведет слушания не раньше конца апреля. Но из-за коронавируса суд отказался от проведения любых очных слушаний до 1 мая, из-за чего график рассмотрения дел сместился.

Теги
РоссияГанус, Юрий АлександровичВлияние коронавируса на спорт
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