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Влияние коронавируса на спорт

Кущенко: решение не вручать Кубок Белова в сезоне Единой лиги ВТБ абсолютно правильное

В пятницу лига объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за коронавируса
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Решение не вручать Кубок Белова за победу и медали по итогам досрочно завершенного сезона в баскетбольной Единой лиге ВТБ взвешенное и абсолютно правильное, его поддержало большинство клубов, участвующих в турнире. Об этом ТАСС заявил президент Единой лиги Сергей Кущенко.

В пятницу Единая лига ВТБ объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за угрозы распространения коронавируса. Чемпион лиги сезона-2019/20 определен не будет, итоговое положение чемпионата России позднее представит Российская федерация баскетбола.

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"Во главу угла сейчас ставится безопасность и здоровье всех: игроков, болельщиков, персонала. Каждый менеджер, президент клуба защищает свой клуб, свою компанию, это понятно, и я поступал бы так же на их месте. Но в мире сложилась ситуация совершенно нестандартная. Она не прописана ни в каких спортивных регламентах - это форс-мажорная ситуация, и она показала, насколько все оказались неподготовленными к такому вызову. Все отрасли работают с колес, в ручном режиме, и мы в том числе", - сказал Кущенко.

"Я рад, что большинство клубов нас услышали и большинством было принято решение не доигрывать регулярный чемпионат и не вручать Кубок Белова и медали по итогам незаконченного сезона. На мой взгляд, решение взвешенное и абсолютно правильное - сейчас надо думать о более важных вещах в жизни", - добавил Кущенко.

Президент Единой лиги ВТБ также отметил, что пандемия коронавируса повлечет за собой непростые экономические последствия в спортивной индустрии: "Всем надо подготовиться к очень непростой экономической ситуации в спорте. Культура и спорт, как известно, наиболее подвержены влиянию экономических кризисов. Крупные компании, спонсирующие спорт в нашей стране, теряют ресурсы и уже начинают сокращать финансирование некоторых проектов".

На момент окончания турнира лидером в турнирной таблице были подмосковные "Химки", которые в 19 матчах одержали 18 побед. В прошлом сезоне победу в турнире одержал московский ЦСКА.

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Влияние коронавируса на спорт
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