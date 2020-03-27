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Влияние коронавируса на спорт

Ганус: приостановка РУСАДА тестирования связана и с запретом международных перелетов

Российское антидопинговое агентство на неделю приостанавливает тестирование спортсменов из-за пандемии коронавируса
Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Закрытие международного авиасообщения из-за пандемии коронавирусной инфекции также повлияло на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о приостановки тестирования с 27 марта. Об этом ТАСС рассказал глава РУСАДА Юрий Ганус.

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В пятницу заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая сообщила ТАСС, что Российское антидопинговое агентство на неделю приостанавливает тестирование спортсменов из-за пандемии коронавируса. Решение о возобновлении тестирования будет принято позже. Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики смогут выполнять только вывозные рейсы для возвращения пассажиров домой.

"Срок переноса тестирования зависит в том числе от работы нашего логистического оператора DHL. Сейчас ждем от них ответ для понимания работы. Дело в том, что авиасообщение по большому счету перекрыто и работает на вывоз наших граждан из других стран, границы практически закрыты. Также мы прислушались к решениям руководства регионов, которые предприняли серьезные карантинные меры", - отметил Ганус.

"Нам нужна гарантия того, что полученную пробу мы вывезем, в виду того, что у нас закрыта лаборатория, это является очень важным фактором. На данный момент этот фактор может оказать влияние на нашу программу тестирования", - добавил собеседник агентства.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, трое умерли.

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РоссияГанус, Юрий АлександровичВлияние коронавируса на спорт
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