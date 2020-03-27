Все допинг-офицеры РУСАДА сдадут тест на коронавирус перед возвращением к работе

Ранее РУСАДА объявило о приостановлении работы по тестированию спортсменов на неделю из-за пандемии коронавируса. Решение о возобновлении тестирования будет принято позже.

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Все допинг-офицеры Российского антидопингового агентства (РУСАДА) пройдут тестирование на наличие коронавирусной инфекции, такая мера принята ради обеспечения безопасности спортсменов и сотрудников. Об этом ТАСС в пятницу рассказал глава РУСАДА Юрий Ганус.

"Наш офис продолжит работу по другим направлениям антидопинговой деятельности - это образовательные вопросы, терапевтические исключения, планирования тестирования по системе ADAMS и другим. Руководствуясь решением президента, мы приостанавливаем нашу деятельность на неделю, но дальше будем вести эту работу. Понятно, что ситуация продлится не одну неделю, но мы следим за ней и контролируем", - сообщил Ганус.

"Ввели режим контроля за температурой сотрудников РУСАДА, вводим режим контроля температуры тела при допинг-контроле. После перерыва в тестировании инспекторы допинг-контроля пройдут тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Это делается в том числе для того, чтобы обеспечить безопасность наших спортсменов", - рассказал собеседник ТАСС.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, трое умерли.