{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Все допинг-офицеры РУСАДА сдадут тест на коронавирус перед возвращением к работе

Российское антидопинговое агентство ранее объявило о приостановлении работы по тестированию спортсменов на неделю из-за пандемии коронавируса
Описание
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Все допинг-офицеры Российского антидопингового агентства (РУСАДА) пройдут тестирование на наличие коронавирусной инфекции, такая мера принята ради обеспечения безопасности спортсменов и сотрудников. Об этом ТАСС в пятницу рассказал глава РУСАДА Юрий Ганус.

Ранее РУСАДА объявило о приостановлении работы по тестированию спортсменов на неделю из-за пандемии коронавируса. Решение о возобновлении тестирования будет принято позже.

На эту тему
РУСАДА приостанавливает тестирование спортсменов на неделю в связи с коронавирусом

"Наш офис продолжит работу по другим направлениям антидопинговой деятельности - это образовательные вопросы, терапевтические исключения, планирования тестирования по системе ADAMS и другим. Руководствуясь решением президента, мы приостанавливаем нашу деятельность на неделю, но дальше будем вести эту работу. Понятно, что ситуация продлится не одну неделю, но мы следим за ней и контролируем", - сообщил Ганус.

"Ввели режим контроля за температурой сотрудников РУСАДА, вводим режим контроля температуры тела при допинг-контроле. После перерыва в тестировании инспекторы допинг-контроля пройдут тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Это делается в том числе для того, чтобы обеспечить безопасность наших спортсменов", - рассказал собеседник ТАСС.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, трое умерли.

Теги
РоссияГанус, Юрий АлександровичВлияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
AIBA ждет решения от МОК по дате проведения ОИ, чтобы сформировать календарь на 2021 год
Во вторник МОК принял решение перенести Олимпийские игры на 2021 год из-за коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС