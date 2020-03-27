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Влияние коронавируса на спорт

РФС ждет позиции властей страны и УЕФА в вопросе возобновления чемпионата России

В данный момент чемпионат РПЛ приостановлен до 10 апреля
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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский футбольный союз (РФС) в вопросе возобновления чемпионата России ждет позиции властей страны и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом ТАСС сообщил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

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Тинькофф - Российская премьер-лига (РПЛ) была приостановлена на период с 17 марта по 10 апреля из-за пандемии коронавируса. На данный момент команды сыграли 22 из 30 запланированных туров. Как сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе РПЛ, руководство лиги, выступающие в ней клубы, а также РФС до 10 апреля обсудят вопрос о возобновлении чемпионата России.

"На данный момент никаких новых вводных по дате возобновления чемпионата нет - он приостановлен до 10 апреля, как это и говорилось, - сказал Мельников. - Мы будем руководствоваться позицией российских властей и УЕФА. Надеемся, что на следующей неделе будут проведены консультации с УЕФА и другими футбольными ассоциациями и будут выработаны единые рекомендации как в части оплаты футболистам, так и в части возобновления чемпионатов и еврокубков. Поскольку мы являемся частью европейского футбола, то должны действовать совместно с другими лигами".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, трое умерли.

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