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Влияние коронавируса на спорт

Группа фигуристов Рукавицына с понедельника уходит на домашнюю подготовку

В его группе занимается чемпион Европы Дмитрий Алиев
Евгений Рукавицын Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Евгений Рукавицын
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Группа фигуристов тренера Евгения Рукавицына, в том числе чемпион Европы Дмитрий Алиев, с 30 марта уходит на домашнюю подготовку. Об этом Рукавицын сообщил ТАСС.

Президент России Владимир Путин 25 марта в обращении к россиянам в связи с распространением коронавируса в стране и мире объявил следующую неделю нерабочей. При этом глава государства отметил, что будут работать все структуры жизнеобеспечения, включая медучреждения, аптеки, магазины, транспорт, банки и органы власти всех уровней.

"В связи с обращением президента страны к нации уходим на неделю отдыха. Тем более что до среды Дима в любом случае находится на карантине. Уже с 6 апреля у нас есть расписание, и, в принципе, если не изменится обстановка, планируем вернуться на лед", - рассказал Рукавицын.

Алиев готовился к чемпионату мира в Монреале (Канада) в США, однако турнир был отменен. Спортсмен по возвращении из Ньюбурга (штат Нью-Йорк) ушел на карантин, который истекает утром 1 апреля.

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