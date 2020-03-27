Группа фигуристов Рукавицына с понедельника уходит на домашнюю подготовку

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Группа фигуристов тренера Евгения Рукавицына, в том числе чемпион Европы Дмитрий Алиев, с 30 марта уходит на домашнюю подготовку. Об этом Рукавицын сообщил ТАСС.

Президент России Владимир Путин 25 марта в обращении к россиянам в связи с распространением коронавируса в стране и мире объявил следующую неделю нерабочей. При этом глава государства отметил, что будут работать все структуры жизнеобеспечения, включая медучреждения, аптеки, магазины, транспорт, банки и органы власти всех уровней.

"В связи с обращением президента страны к нации уходим на неделю отдыха. Тем более что до среды Дима в любом случае находится на карантине. Уже с 6 апреля у нас есть расписание, и, в принципе, если не изменится обстановка, планируем вернуться на лед", - рассказал Рукавицын.

Алиев готовился к чемпионату мира в Монреале (Канада) в США, однако турнир был отменен. Спортсмен по возвращении из Ньюбурга (штат Нью-Йорк) ушел на карантин, который истекает утром 1 апреля.